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Girişimcilik Hibe Programı’nın detayları paylaşıldı

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında Başbakanlık YAGA tarafından yürütülen 2021 Girişimcilik Hibe Programı’nın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Girişimcilik Hibe Programı’nın detayları paylaşıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında Başbakanlık YAGA tarafından yürütülen 2021 Girişimcilik Hibe Programı’nın detayları kamuoyu ile paylaşıldı, konuyla ilgili protokol imzalandı. Program kapsamında, yenilikçi iş fikirlerine yönelik 100 bin TL’ye kadar hibe verileceği belirtildi.

ARIKLI: “ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEK”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, projenin önemine değinerek, “Özellikle genç girişimcilerin, hanım girişimcilerin ve bölgesel bazda girişim yapacak olan yatırımcıların hem bilgi beceri ve tecrübelerinin artırılması hem de onlara hibe desteği verilmesi konusunda oldukça ciddi ve güzel bir proje. Bu proje önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi. Arıklı konuşmasında, Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından yürütülen projenin, finansmanının Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından karşılandığı, teknik desteğin Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapıldığı bilgisini aktardı. Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) ise proje partneri olduğunu kaydeden Arıklı, projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

SERTOĞLU: “ÖNCELİKLİ YÖRELER GENİŞLETİLDİ”

Arıklı’nın ardından söz alan Başbakanlık YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, proje ile ilgili detaylı bilgi paylaştı. Girişimcilik Hibe Programı’nın hem yeni iş fikri olan girişimcileri hem de 2019 yılının Mart ayından sonra kurulmuş olan işletmeleri kapsayacağını belirten Sertoğlu, “Programımız, yenilikçi iş fikirlerine yönelik 100 bin TL’ye kadar hibe verecek. Aynı zamanda biraz daha geleneksel girişimcilere ve mevcut işletmelere 60 bin TL’lik hibe sağlayacak” dedi. Bakan Arıklı’nın talebiyle hibe programındaki öncelikli yörelerin genişletildiğini belirten Sertoğlu, “Karpaz Yarımadası, İskele, Güzelyurt, Lefke, Geçitkale ve Mağusa Maraş bölgesinde kurulacak işletmelere artı puan verilmesi planlanmakta. Bunun yanında, kadın girişimciler ve engelli girişimcilerimize de artı puan düşünülmektedir. Hedef, teknolojik iş fikirleri öncelikli olmak üzere tüm yenilik içeren girişimcileri bu hibe programından faydalandırabilmektir” ifadelerini kullandı. Programla ilgili detaylı bilgilendirme toplantılarının 12 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde saat 15:0’te online olarak yapılacağını söyleyen Sertoğlu, toplantı kayıtlarının da Bakanlık ve Ajansın internet sayfalarından yapılabileceğini aktardı.

YAZICI: “ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

TEB Bankası KKTC Ülke Müdürü Ceyhun Yazıcı ise konuşmasında, TEB’in girişimcilik alanında verdiği desteklerden bahsederek, bu projenin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti. Konuşmaların ardından taraflar, 2021 Girişimcilik Hibe Programı’na ilişkin protokol imzaladı.

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