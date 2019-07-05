Girişimcilik üzerine yaz kampı düzenleniyor

15 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek yaz kampında vatandaşların iş becerilerini tüm mesleki alanlarda genişletme ve adanın ihtiyacı olan çözümler sunmaya yönelik seminerler yapılacak.

Lead Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, 6 ana temayı içerecek kamp, girişimcilik alanında aktif veya aktif olmak isteyen her yaş grubundan herkese açık olacak.

Konular arasında, girişimciliğe giriş seviyesinde kamplardan, ilham verici konuşmalar ve eğitim atölyelerine, dijital araçlar yoluyla dezenformasyonla mücadele konusuyla medya ve siyasetin geleceği bulunuyor.

Seminer programı şöyle:

“Girne’de 15 Temmuz’da ‘İş Konuşalım!: Herkes İçin İş Temelleri Kılavuzu’; Gazimağusa’da 16 Temmuz’da ‘Geleceğinizi Başlatın: A’dan Z’ye Girişimci Olmak İsteyenlere Yöneylik Hızlandırılmış Kurs’; Larnaka’da 17 Temmuz’da ‘Mavi ve Yeşil Girişimcilik: Yeni Ekonomik pazarlar ve Sürdürülebilir Büyüme’; Limasol’da 18 Temmuz ‘Dezenformasyon Savaşları: Dijital Çağda Mücadele için Araçlar’; Baf’ta 19 Temmuz’da ‘Avrupa'ya açılan Startup Kapısı’; Lefkoşa’da 15-19 Temmuz tarihlerinde ‘Noktaları Birleştirmek: Liderlik Öyküleri ve Değişimden Bahsetmek’;

Açıklamada, sınırlı sayıda yer olduğundan erken rezervasyon yaptırma tavsiyesinde bulunuldu. Biletler, https://bit.ly/2RAemYe adresinden temin edilebilir ve Lead Cyprus ile daha fazla bilgiye www.leadcyprus.com adresinden ulaşılabilir.