Girişlerde "aşılı kişilerden" test istenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi istenmemesine karar verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni Koronavirüs tedbirleri açıklandı.

Üst Komite, geçtiğimiz hafta almış olduğu karar kapsamında kapalı mekanlara girişlerde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve antijen testi zorunluluğu getirmişti.

Karar PCR merkezlerinde yoğunluğa neden olması sebebiyle revize edilerek, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmamasına karar verildi.

Girişlerde aşısız kişilerden antijen veya PCR testi isteyecek olan sektörler ise şöyle: