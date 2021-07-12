Girişlerde "aşılı kişilerden" test istenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni Koronavirüs tedbirleri açıklandı.
Üst Komite, geçtiğimiz hafta almış olduğu karar kapsamında kapalı mekanlara girişlerde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve antijen testi zorunluluğu getirmişti.
Karar PCR merkezlerinde yoğunluğa neden olması sebebiyle revize edilerek, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmamasına karar verildi.
Girişlerde aşısız kişilerden antijen veya PCR testi isteyecek olan sektörler ise şöyle:
- Otel/casino
- Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları
- Bar ve Clublar
- Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları
- İnternet kafeler
- Bet ofisler
- Gece Kulüpleri
- Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri
- Sinema salonları
- Kapalı ve açık spor salonları
- Yüzme havuzları
- Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları
- Açık alanlarda yapılacak müsabakalar
- Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)
- Lunapark, tombala vb. etkinlikler
- Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinlikler
- İbadethaneler
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