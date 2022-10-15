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Girit Adası'nda Sel Felaketi

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Yunanistan’ın Girit Adası'nda etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.
Girit Adası'nda Sel Felaketi

Yunanistan'ın turizm merkezi ve en büyük adası Girit'in Kandiye kentinde etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yüzlerce ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Kandiye'deki Malevizi Belediyesi'ne bağlı Agia Pelagia bölgesinde aracı sürüklenen ve dışarı çıkamayan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin de kayıp durumda olduğu belirtildi. Kayıp şahısların aranması için havadan ve karadan arama çalışmaları sürdürülürken, havalanan kurtarma helikopterinin kötü hava şartları nedeniyle acil iniş yaptığı öğrenildi. Kandiye Belediyesi, kullanıma uygun tüm yolların ambulans, itfaiye ve acil durum araçları dışındaki araçlara kapatıldığını duyurdu.

Selden etkilenen Kandiye Uluslararası Havalimanında da operasyonlar durduruldu. Havaalanı yetkilisi Giorgos Pliakas, uçuşların ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu aktardı.

 

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Yunan Meteoroloji Enstitüsünden Meteorolog Manolis Lekkas yaptığı açıklamada, yağışın 12 saat boyunca devam edebileceğini ve halkın gerekmedikçe dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. Yağışların adanın doğusunda etkili olacağını aktaran Lekkas, Resmo ve Hanya şehirlerinin de büyük risk taşıdığının altını çizdi.

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