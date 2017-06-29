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Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezuniyet töreni gerçekleştirildi
Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova da katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, bakanlığa bağlı daire müdürleri ile aileler katıldı.

Berova törende mezun olan öğrenciler ile ailelerine ve öğretmenlere seslenerek, çocuklarının gelişiminde büyük emekleri olan ve haklı gurur yaşayan aileleri kutladı.

Aydınlık yarınların ve geleceğin güvencesi olduğunu belirttiği gençleri yetiştiren ve hayata hazırlayan öğretmenlere teşekkür eden Berova, lise öğrenimlerini bitirerek yeni bir hayatın içerisine adım atan mezunların heyecanlarının gözlerinden okunduğunu kaydetti.

Berova, öğrencilerin bu tür başarıları yaşamları boyunca devam ettirebilmeleri adına bu heyecanı ve isteği kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Yaşadıkları heyecanı, mutluluğu ve gururu paylaşmak adına kendileri ile birlikte olduğunu ifade eden Berova, “Sizler bizim geleceğimizi şekillendirecek en büyük değerlerimizsiniz. Akıl ve bilim, yolunuz; vicdanınız rehberiniz olsun” dedi ve mutlu ve başarılarla dolu bir yaşam diledi.

Tören 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Mezunlarına diplomalarının verilmesi ile sona erdi.

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