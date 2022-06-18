Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı bakıma alındı

Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, City Fest organizasyonun gerçekleştirildiği Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirtti ve önümüzdeki hafta sahanın bakıma alınacağını açıkladı…

Kendisinin göreve atanmadan önce bu organizasyon için karar alındığını söyleyen Erseven, alınan bu kararı istemeyerek de olsa kabul etmek durumunda kaldığını da sözlerine ekledi…Erseven, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özveriyle yürüten Spor Dairesi çalışanlarına ve Girne Belediyesi ekiplerine de teşekkür etti.