Girne Açık Pazar Hırsızlığı: Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Girne Açık Pazarında Hırsızlık Olayı: Satış Standında Unutulan Cep Telefonunu Çalan Zanlı N.I. (E-35) Tutuklandı!
19 Temmuz 2023 tarihinde Girne'de açık pazar alanında gerçekleşen olayda, bir şahıs tarafından satış standında unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili başlatılan ileri soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak belirlenen N.I. (E-35) tespit edilip tutuklandı. Soruşturma titizlikle devam etmektedir, olayın ayrıntıları ortaya çıkıyor
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