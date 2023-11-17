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Girne Açık Pazar Hırsızlığı: Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

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Girne Açık Pazar Hırsızlığında İlerleme: Zanlı N.I. (E-35) Tutuklandı, Soruşturma Detayları Ortaya Çıkıyor
Girne Açık Pazar Hırsızlığı: Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Girne Açık Pazarında Hırsızlık Olayı: Satış Standında Unutulan Cep Telefonunu Çalan Zanlı N.I. (E-35) Tutuklandı!

19 Temmuz 2023 tarihinde Girne'de açık pazar alanında gerçekleşen olayda, bir şahıs tarafından satış standında unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili başlatılan ileri soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak belirlenen N.I. (E-35) tespit edilip tutuklandı. Soruşturma titizlikle devam etmektedir, olayın ayrıntıları ortaya çıkıyor

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