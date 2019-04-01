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Girne Ada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kan saklama dolabı bağışladı

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Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kan saklama dolabı bağışladı.
Girne Ada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kan saklama dolabı bağışladı

Kan saklama dolabının, Onkoloji Merkezi’ndeki teslimi sırasında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hekim Baş Yardımcısı Sonuç Büyük, Hematoloji Servisi Klinik Şefi Dilek Yazman ve Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay birer konuşma yaptı; Girne Ada Lions Kulübü üyeleri de hazır bulundu.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay, kulüp olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerden elde edilen parayla küçük de olsa sağlık alanında katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sağlığının herkes için önemli olması gerektiğini vurgulayan Tuğbay, böyle bir katkı yapabilmekten dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

BÜYÜK

Baş Hekim Baş Yardımcısı Sonuç Büyük, lions kulüplerinin sürekli olarak hastaneye bağış yaptığını anımsatarak, şuan acil servise cihaz almak için çalıştıklarından da haberdar olduğunu kaydetti.

Büyük, kan saklama dolabının büyük bir ihtiyaç olduğunu ve bugünden itibaren kullanıma gireceğini söyledi.

YAZMAN

Hematoloji Servisi Klinik Şefi Dilek Yazman, hematoloji sevisindeki eksiklerin giderilmesi için yapılan bağışların her zaman kendilerini mutlu ettiğini belirterek, servise yapılan tüm bağışlar için teşekkür etti.

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