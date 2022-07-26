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Girne Akçiçek Hastanesi'nde grev var

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetin aldığı maaş kesintileri kararına karşı greve gidiyor.
Girne Akçiçek Hastanesi'nde grev var

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetin aldığı maaş kesintileri kararına karşı greve gidiyor.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), bugün 08.00-13.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'nde grev yapacak.
TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki grevin bugün saat 08.00 itibarıyla başladığını belirtti.

Özgöçmen saat 10.00’da ise basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

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