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Girne Akçiçek Hastanesi'nde kadına şiddet: Olaya sağlık çalışanları müdahale etti

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KTHES Başkanı ibrahim Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir kadının erkek arkadaşı tarafından şiddete uğradığını açıkladı.
Girne Akçiçek Hastanesi'nde kadına şiddet: Olaya sağlık çalışanları müdahale etti

 Özgöçmen, olaya sağlık çalışanlarının müdahale ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı ibrahim Özgöçmen Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir kadının şiddete uğradığını duyurdu. Özgöçmen, hastane güvenliğinin yeterli olmamasından dolayı saldırganın sorun çıkarmasını engellemek için sağlık çalışanlarının müdahele ettiğini açıkladı.

KTHES tarafından yapılan yazılI açıklamada, ayağı kırık şekilde 112 acil servisi ile hastaneye getilen hastanın erkek arkadaşı tarafından sözlü şiddete maruz kaldığını açıkladı.

“ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ”

KTHES Başkanı Özgöçmen, hastaneye gelen kadının, erkek arkadaşı tarafından sözlü şiddete uğradığını belirterek, “Hastane güvenliğinin yetersiz olmasından dolayı olaya doktorların müdahale etti”

KTHES tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Dün öğleden sonra takriben yedi sularında ayağı daha önceden kırılmış alçılı vaziyette olan ve 112 hızırdan yardım isteyerek Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servise getirilen kadın hastanın müdahalesi yapılmış olup gerekli yardım yapılmıştır. Bu süre içerisinde acil servise gelen erkek arkadaşı, kadın hastamızı ölümle tehdit etmiştir. Bu olayı gören duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırmayan saldırgan ilgili kişilere saldırarak darp etmiştir.”

Hastanede kadına yönelik yapılan fiziksel saldırıya, acil serviste nöbetçi olan Birlik AS Başkanı Hemşire Ali Bolat ve Doktor Cemil Yandaş’ın desteğiyle saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 KTHES'in açıklaması şöyle:

“Yetersiz kalan güvenlik çalışanları ve duyarlı vatandaşlar sayesinde etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edilerek hakkında şikâyette bulunulmuştur.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI DERHAL ÇIKMALI”

İlle de kendi güvenlik birimlerimizi biz mi kuralım ve dişe diş, göze göz mü diyelim? Bizler adalete olan inancımız sayesinde güçlüyüz ve hukukun üstünlüğünü savunanlarız. Sağlıkta şiddet yasası derhal çıkmalıdır.

Konu üzerinde yetkili olabilecek savcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve tüm makamlara açık çağrımızdır.

Bir kadın veya bir sağlık çalışanı öldürülmeden kamuoyu önünde çağrıda bulunur gereğinin yapılmasını talep eder ve acil servislerimizin getirildiği son noktaya dikkatleri çekeriz."

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