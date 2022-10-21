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Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı

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Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı
Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Girne-Alsancak yolundaki trafik sorununun çözümü için çalışmalar sürüyor…

Bu çerçevede Girne–Alsancak Alternatif  Üst Yol Projesi devam ediyor.

Projeyle hedef, 2 köprünün  yer aldığı, 3 buçuk kilometrelik  Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’yle Girne çevreyoluna alternatif bağlantı  yaratılarak trafiğe rahatlama getirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede Çağatay Özbirim ve Kıbrıs Development finansmanıyla  gerçekleşen  projenin ilk etap çalışmaları kapsamında, Çağatay Özbirim Köprüsü ve caddesini Girne Çevreyolu’na bağlayacak 2.Etap çalışmalarına ve ikinci köprünün yapımına başlandı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi çalışmalarıyla ilgili olarak basına bilgi verdi..

Ataser, ilk etabın 22 milyon Türk Lirasına mal olduğunu dile getirdi.

Projenin ikinci etabının ise 14 milyon Türk Lirası’na mal olacağını  belirtti.

  İkinci etap çalışmalarının  Ocak 2023 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ataser, projede yer alan ikinci köprünün ise Mart-Nisan aylarında tamamlanmasının öngörüldüğünü anlattı. 

 
Belediyelerin imkanlarının  sınırlı olması nedeniyle beldedeki büyük yatırımcıların  belediyelere katkılarının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ataser, beldeye değer katan, mülkiyet değerini, insanının yaşam kalitesini arttıran bu tür projelerin hem yatırımcı hem vatandaş hem de belediyeler için büyük kazanım olduğunu ifade etti.

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