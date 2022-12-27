  • BIST 5.441,01
  • Altın 1088.044
  • Dolar 18.711
  • Euro 19.887
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Girne-Alsancak ana yolunda kaza... Yaralılar Var!

» »
Girne-Alsancak ana yolunda bugün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Girne-Alsancak ana yolunda kaza... Yaralılar Var!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak ana yolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Saadet Çak (K-23), yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İzzettin Çobanlar (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güney kısmından dışarıya çıkarak durdu. Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Semanur Çavdar (K-18), Melisa Bozkurt (K-18), Nermin Süzmedemir (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi’ne kaldırıldılar.

Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve Semanur Çavdar, Lefkoşa Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınırken diğer üç yaralı da Girne Akçiçek Hastahanesi’nde müşahede altına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan Havalimanı 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 304 uçağa hizmet verecek27 Aralık 2022 Salı 15:44
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!27 Aralık 2022 Salı 15:41
  • Küçükbaş üreticilerine hatırlatma27 Aralık 2022 Salı 15:25
  • 2 Farklı Bölgede Trafik Kazası!27 Aralık 2022 Salı 15:18
  • 4 Bölgede Hırsızlık27 Aralık 2022 Salı 14:56
  • Gazeteciler Birliği: Özel TV yayıncılığı tehdit altında, gereğini yapın27 Aralık 2022 Salı 14:41
  • Döveç Ailesi, Tüm Grup Şirketleriyle Yeni Yıla Merhaba Dedi27 Aralık 2022 Salı 14:30
  • Küçükbaş hayvan bilgileri, 30 Aralık'a kadar Veteriner Dairesi'ne bildirilmesi gerekiyor27 Aralık 2022 Salı 13:42
  • BES Başkanı Mustafa Yalınkaya: Üzücü olayı tasvip etmemiz aslı mümkün değil ancak...27 Aralık 2022 Salı 12:22
  • Dikmen Belediye Başkanı Çelebi'ye silahla ateş eden çalışan tutuklandı!27 Aralık 2022 Salı 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti