Girne-Alsancak ana yolunda kaza... Yaralılar Var!

Girne-Alsancak ana yolunda bugün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak ana yolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Saadet Çak (K-23), yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İzzettin Çobanlar (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güney kısmından dışarıya çıkarak durdu. Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Semanur Çavdar (K-18), Melisa Bozkurt (K-18), Nermin Süzmedemir (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi’ne kaldırıldılar.

Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve Semanur Çavdar, Lefkoşa Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınırken diğer üç yaralı da Girne Akçiçek Hastahanesi’nde müşahede altına alındı.