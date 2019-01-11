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Girne-Alsancak Anayolu’nda kaza !

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Girne-Alsancak Anayolu’nda saat 20:15 sıralarında kaza meydana geldi.
Girne-Alsancak Anayolu’nda kaza !

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10.01.2019 tarihinde saat 20:15 radelerinde, Girne-Alsancak Anayolu 5-6 kilometreleri arasında doğu istikametine doğru seyreden, Girne’de sakin Emine Keremoğlu (K 19) yönetimindeki JE 556 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, gidiş isitikametine doğru yolun solundaki bordür taşına çarptıktan sonra yolu ikiye ayıran orta refüj içerisinde bulunan demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra, takla atıp asfalt yol içerisinde önü doğu istikametine bakar tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazada JE 556 plakalı araç, 20 bin TL, çelik bariyerlere 2 bin TL, aydınlatma direğine ve lambalara 2 bin TL tahini hasar meydana gelirken, bordür taşına herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Tahkikat devam etmektedir”

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