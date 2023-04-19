Girne-Alsancak Anayolu’nda kaza: 23 Yaşındaki Mete Yaralandı

Dün akşam saat 21:00 sıralarında Girne-Alsancak Anayolu’nda Bayram Türksoy yönetiminde ki UU 807 plakalı araç, dikkatsizliği sonucu bankette yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Mete Yılmaz’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Mete Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’nın kaza ile ilgili açıklaması;
“Dün akşam saat 21:00 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Bayram Türksoy (E-41) yönetimindeki UU 807 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında bulunan bankette doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Mete Yılmaz(E-23)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Mete Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”
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