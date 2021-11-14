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Girne-Alsancak Çevre anayolunda kaza!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne-Alsancak Çevre anayolunda kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17:15 sıralarında Girne-Alsancak Çevre anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında Girne istikametine doğru çift şeritli yolun sol şerit içerisinde seyreden sürücüsü meçhul MG 853 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette dogru seyreden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde sakin Kyriakos SAVVIEDS (E-38) yönetimindeki LBR 052 plakalı Ford marka salon aracın sag arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile LBR 052 plakalı araç yolun Kuzey kısmında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. MG 853 plakalı araç ise çarpışmadan sonra yoluna devam ederek yolu ikiye ayıran orta refüje aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra karşı şeride geçip yolun sol şeridi içerisinde önü Güney istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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