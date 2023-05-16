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Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda Kaza!

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Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda Kaza!
Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda Kaza!

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, bugün saat 04:30 sıralarında, Birhan SEVİNÇ (E-37) yönetimindeki ME 324 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Su Kemerleri Sokak üzerinde güney istikametine doğru 207 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Birkan TOPAN (E-26) yönetimindeki US 395 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Birhan SEVİNÇ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste müşahede altına alındı.

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