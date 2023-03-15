Girne-Alsancak Çevreyolu'nda kaza

Girne-Alsancak Çevreyolu'nda bugün öğleden sonra bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Detaylar birazdan….
Girne-Alsancak Çevreyolu'nda bugün öğleden sonra bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Detaylar birazdan….
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