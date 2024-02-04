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Girne-Alsancak Çevreyolu'nda kaza!

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Girne-Alsancak Çevreyolu'nda kaza!
Girne-Alsancak Çevreyolu'nda kaza!

04.02.2024 tarihinde, saat 02:40 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu 4-5’inci kilometreleri arasında, Habibe ALKIŞ (K-20) 130 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 33 BER 35 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ dönel kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağın bordür taşlarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden 33 BER 35 plaklaı araç, yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına da çarptıktan sonra sağ kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu araçtaki yolcu Kevser DERE (K-21), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Araç sürücüsü Habibe ALKIŞ tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.

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