Dünyanın en büyük turizm organizasyonu European Poker Tour, bu yılki turnuva organizasyonunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptı.

19.000 kişinin aktif olarak turizm trafiği yarattığı, Avrupa içerisinde en yoğun dönemlerde 50.000 insanı hareket ettiren Dünyanın en büyük turizm organizasyonu European Poker Tour (EPT) -bu seneki organizasyonunu KKTC’de Merit Hoteller grubunun yeni oteli - Merit Royal Diamond Hotel2inde gerçekleştirdi.

European Poker Tour’un düzenlediği poker turnuvası için 60 farklı ülkeden 5000’in üzerinde turistin KKTC’yi ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

Girne, Alsancak ve Lapta otelleri doldu

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, Girne, Alsancak ve Lapta bölgelerinde bulunan otelleri doldururken sezon sonu esnafın yüzünü güldürdü.

Turnuva için ülkemize gelen turistler Merit Grubu dışında bölgede bulunan diğer otellerin de dolmasını sağlarken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Kalabalık gruplar halinde gelen turnuva oyuncusu turistler, turnuva dışındaki zamanlarını kültür gezileri yaparak, ülkemizin muhteşem doğasındaki etkinlikler düzenleyerek ve Girne merkezde alışveriş yaparak değerlendirdi.

Turistlik turlar, çarşı ziyaretleri, dağ safarileri ve tekne turlarına katılan binlerce turisti ülkemize getiren Europen Poker Tour-Merit Poker ortak organizasyonu -bugün sona eriyor.