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Girne- Alsancak yolu için 13 temmuzda ihaleye çıkılıyor!

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Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Gizem Özgeç’in hazırlayıp sunduğu ‘Yerli Yerinde’ programına konuk oldu. Üresin, yapımı henüz tamamlanmayan Girne-Alsancak yolu için ihaleye çıkılacağını açıkladı…
Girne- Alsancak yolu için 13 temmuzda ihaleye çıkılıyor!

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Gizem Özgeç’in hazırlayıp sunduğu ‘Yerli Yerinde’ programına konuk oldu. Üresin, yapımı henüz tamamlanmayan Girne-Alsancak yolu için ihaleye çıkılacağını açıkladı…

Girne- Alsancak yolu hakkında açıklama yapan Üresin, “Girne- Alsancak yolu ile ilgili çalışmalarımız bitti ve 13 Temmuz tarihinde ihaleye çıkıyoruz. İhale ile ilgili katılımcı firmalar de teklif atarsa çalışmalarımız sonuca ulaşmış olacaktır. Girne Alsancak yolu ihalesi ile ilgili bloke günün şartlarına göredir. Neden inşallah teklif atarlar? Çünkü Müteahhitler Birliği ile ilgili de bir takım sıkıntılar var. Müteahhitler Birliği’nin Maliye Bakanlığı ve Başbakan ile yaptığı görüşmeler sonucunda bir sonuca varılacağını düşünüyorum. Günün sonunda Müteahhitler Birliği ile bir sıkıntı yaşanırsa ihaleye çıkılmasının bir anlamı olmayacak. Maliye Bakanı ve Sayın Başbakan bu konuda oldukça ısrarcıdır” dedi.

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