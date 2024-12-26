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Girne-Alsancak Yolunda Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu

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Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı
Girne-Alsancak Yolunda Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu

26 Aralık 2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1 kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Ahmet Seraslan (39), 197 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki ZRJ 160 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan demir parçaları, karşı şeritten gelmekte olan Arcan Kanara’nın (46) kullandığı TRK 022 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kazanın ardından her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. ZRJ 160 plakalı araç sürücüsü Ahmet Seraslan, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

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