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Girne- Alsancak yolunda feci kaza

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Girne- Alsancak yolunda feci kaza
Girne- Alsancak yolunda feci kaza

Akşam saat 00:40 sıralarında Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine doğru seyreden Ersin KARADURAK (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce tarafına kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada batı istikametine doğru seyreden ve tarafına yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru dönüşe geçen Muhammed Safa TAŞKIN (E-24) yönetimindeki JM 760 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin KARADURAK ve JM 760 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Vedat Han DEVELİ (E-22) ve Mehmet SARISAKAL (E-28) Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar. 

Mehmet SARISAKAL beyin kanaması şüphesi ile genel yoğun bakım servisine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilguli soruşturması devam etmektedir.

 

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