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Girne – Alsancak yolunda kaza korkuttu!

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Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşturlardır. Soruşturma devam etmektedir.
Girne – Alsancak yolunda kaza korkuttu!

Bugün, saat 15:30 sıralarında, Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, Banu Keşanlı (K-48), yönetimindeki SB 081 plakalı araç ile isimsiz yol üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çevre yoluna giriş yapması sonucu, o esnada çevre yolu üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden Hilkat Keleşoğlu (K-37) yönetimindeki PU 033 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşturlardır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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