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Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı

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Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı
Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı

Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı.

Çalışmayı yerinde inceleyen Başbakan Üstel: 2014'ten beri tamamlanamayan yolu Lapta oteller bölgesine, daha sonra da Karşıyaka’ya götüreceğiz.

2023 hedeflerimiz arasında Girne-Çatalkoy yolu da var.

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