Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı.
Çalışmayı yerinde inceleyen Başbakan Üstel: 2014'ten beri tamamlanamayan yolu Lapta oteller bölgesine, daha sonra da Karşıyaka’ya götüreceğiz.
2023 hedeflerimiz arasında Girne-Çatalkoy yolu da var.
Girne-Alsancak yolunun 2. etabı başladı.
Çalışmayı yerinde inceleyen Başbakan Üstel: 2014'ten beri tamamlanamayan yolu Lapta oteller bölgesine, daha sonra da Karşıyaka’ya götüreceğiz.
2023 hedeflerimiz arasında Girne-Çatalkoy yolu da var.
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