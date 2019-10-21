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Girne, Antalya'da 24 ülkeye tanıtıldı

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Girne kenti, Antalya’da 3 kıtadan 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla düzenlenen Old Town 2019 isimli foruma katıldı.
Girne, Antalya'da 24 ülkeye tanıtıldı

Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta kardeş şehir Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında 3 kıtadan 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla düzenlenen Old Town 2019 isimli forumda ise Girne kenti hakkında bilgi verilerek, sunum gerçekleştirildi.

Girne kenti, ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan, şehirlerin eski kent merkezlerini tanıttığı, dünya miras alanlarına ilişkin akademik tartışmaların merkezi olacak ve 6 aylık dönemler halinde yayınlanacak dergide yer aldı.

Heyet ayrıca Antalya’da temaslarda bulunarak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve KKTC Antalya Başkonsolosu  Mustafa Kemal Beyazbayram ile görüştü.

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