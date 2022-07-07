Girne Antik Liman ile ilgili 2’nci ve 3’ncü etap çalışmaları hakkında mal sahipleri bilgilendirildi

Girne Antik Liman, Alt Yapı, Çevre Düzenleme ve Bina Cephelerinin Sıhhileştirilmesi Projesi, mal sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Girne Antik Liman, Alt Yapı, Çevre Düzenleme ve Bina Cephelerinin Sıhhileştirilmesi Projesi kapsamında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama ile ilgili Girne Antik Liman bölgesindeki mal sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müsteşar Serhan Aktunç’un katılımlarıyla, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Bakanlık uzman personeli tarafından, Girne Antik Liman Bölge sakinleri ve mal sahiplerine, Projenin 2’nci ve 3’ncü etabı ile ilgili bilgiler verildi.



Alt yapı, çevre düzenlemesi ve bina cephelerinin sıhhileştirilmesini kapsayan proje çalışmaları hakkında projeksiyonlu sunum gerçekleştirilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi, mal sahiplerinin çalışmalar hakkında düşünce ve önerileri dinlendi.