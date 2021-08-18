Girne Antik Liman İle İlgili İkinci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Girne Antik Liman ile ilgili ikinci bilgilendirme toplantısı Turizm ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantısının başkanlığını Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç yaptı.

Projeksiyonlu sunum şeklinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Girne Antik Liman ile ilgili yürütülecek ve 3 etaptan oluşacak proje ve ihale süreci ile ilgili, liman esnafına bilgi verildi, işletmecilerin görüş ve önerileri dinlendi.

Proje ile ilgili olarak Girne Antik Liman esnafının görüş ve önerilerinin de dinlendiği bilgilendirme toplantısında ayrıca, Antik Liman’ın işleyiş ve yönetimi ile ilgili konularda da görüş alış verişinde bulunuldu.

15 GÜN İÇERİSİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELİNECEK

Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısı sonunda, 15 gün içerisinde yeniden bir araya gelinerek, daha somut önerilerin görüşülmesine ve özellikle 2’nci etap proje kapsamındaki, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını içeren konular ile limanın yönetim şekli ile ilgili konuların daha detaylı şekilde görüşülmesine karar verildi.