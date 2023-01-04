Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor!

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yıllardır bakanlığa bağlı bulunan Girne Antik Liman için somut adımlar atılarak limanın restorasyonu yapılmaya başlandığını bildirdi. Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, turizmin en güzide mekanları arasında yer alan tarihi limanın restorasyonu ile bölgeye daha fazla turist ve halkın ziyaret etmesi bekleniyor.

SAHİLLER DENETİM ALTINDA

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sahillerin korunması adına Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ile ters ozmoz ve soğutma suyu gibi denize derin deşarj yapan tüm arıtma tesisleri sisteme dahil edilecek ve online olarak 7/24 izleneceği aktarılırken, böylece arıtmalardan çıkan suyun denetimli bir şekilde denize gitmesinin sağlanacağı belirtildi.

POŞET KİRLİLİĞİNE SON

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada ise, çevreyi ilgilendiren en önemli konuların başında gelen sıfır atık projesi kapsamında daha önce ücretlendirilen poşetlerin şimdi tamamen yasaklanması ve kaldırılması hayata geçeceği ifade edilirken, “Çevreye atılan poşetlerin yarattığı kirlilik, hayvanlara ve doğaya verdiği zarar göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme 29 Haziran 2023 tarihinde devreye girecek” denildi.