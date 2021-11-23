Girne Antik Limanda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Girne Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, bugün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan (naylon, pet ve cam şişe, tahta vb.) çeşitli atıkları ve otları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.

“İnsanlar attı , Fırtına kıyıya getirdi”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin yetki alanından 9 yıl önce alınan Girne Antik Liman’da başlattığı temizlik çalışmalarının temizlik ekipleri tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Güngördü, denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratan, insanların attığı atıkların, fırtınayla birlikte kıyılarımıza vurduğunu işaret ederek, liman içi deniz suyunda oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Güngördü, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.