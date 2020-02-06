Girne antik limandaki kazı tepki çekti!

Girne Belediye Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, limanda yapılan kazı çalışmalarına ait görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Sencer, “Hükümet yetkilileri Girne’ye gelip giderken bu rezilliği görmüyorlar mı?” diye sordu.
Geçtiğimiz aylarda Girne Antik Liman’a yerleştirilen MOBESE direkleri, bölge sakinleri ve liman esnafının tepkisini çekmiş, direklerin yerlerinin değiştirilmesi için girişimde bulunulmuştu.
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