  • BIST 122.506
  • Altın 301,103
  • Dolar 5,9841
  • Euro 6,5794
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Girne antik limandaki kazı tepki çekti!

» »
Girne antik limandaki kazı tepki çekti!
Girne antik limandaki kazı tepki çekti!

Girne Belediye Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, limanda yapılan kazı çalışmalarına ait görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Sencer, “Hükümet yetkilileri Girne’ye gelip giderken bu rezilliği görmüyorlar mı?” diye sordu.

Geçtiğimiz aylarda Girne Antik Liman’a yerleştirilen MOBESE direkleri, bölge sakinleri ve liman esnafının tepkisini çekmiş, direklerin yerlerinin değiştirilmesi için girişimde bulunulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lavinyum Sitesi sakinlerinden yol eylemi!29 Ocak 2020 Çarşamba 22:19
  • Alsancak'ta hırsızlık29 Ocak 2020 Çarşamba 15:59
  • Bina açma, hırsızlık ve kasti hasar28 Ocak 2020 Salı 16:33
  • Girne'de ani ölüm28 Ocak 2020 Salı 16:32
  • Derin dondurucu kısa devre yaptı27 Ocak 2020 Pazartesi 13:29
  • Girne'de banka dekontu sahteledi, tutuklandı!25 Ocak 2020 Cumartesi 11:28
  • Güngördü, Zeytin Masa’da vatandaşı dinleyecek23 Ocak 2020 Perşembe 16:17
  • Girne'de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu23 Ocak 2020 Perşembe 14:04
  • 6 saatlik elektrik kesintisi!23 Ocak 2020 Perşembe 10:25
  • Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti22 Ocak 2020 Çarşamba 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti