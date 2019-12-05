Girne Antik Liman’dan denize düşen kişi aranıyor

Girne Antik Limanda mendirekten bir erkek şahsın denize düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Limanda mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve karadan destek verdiği çalışmalarda, kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları genişletildi.

Ne olmuştu?

Bu sabah 09:00 sıralarında Girne Kordonboyu Dallas Büfe yakınlarında meydana gelen olayda deniz kenarında bulunan Halil Karakız’ın (E-25) denize düşmesi üzerine yanında bulunan 2. kişi Arif Gökçek (E-21) de arkasından düşen Halil Karakız’ı kurtarmak üzere denize atladı.

Denize düşen arkadaşı Halil Karakız’ı kurtarmak için denize atlayan Arif Gökçek, dalgaların şiddetinden kayaların üzerine çarpıp tutunarak ve yaralanarak denizden çıkabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Limanda mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdi. Kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.