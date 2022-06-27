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Girne Antik Limanı isyanlarda!

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Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek olduğu gibi duruyor, kirlenen denizden pis kokular yayılıyor; lokantaların yarısı kapanmış, tarihi binalar harabeye dönmüş.
Girne Antik Limanı isyanlarda!

Tarihi Girne Antik Limanı gün geçtikçe daha kötü bir hal alıyor…

Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek olduğu gibi duruyor. Kirlenmiş ve yosun tutmuş denizden pis kokular geliyor…

Lokantaların yarısı kapanmış, tarihi binalar harabeye dönmüş…

Evet; tarihi liman bu yaşananlara isyan ediyor ama kimse sorunu çözme konusunda adım atmıyor.    

Çevre konularına karşı duyarlılığıyla tanınan Turgül Tomgüsehan da uzun bir aradan sonra antik limanda yürüyüş yaptıktan sonra karşılaştığı manzarayı sosyal medyada anlatma ve yetkilileri uyarma ihtiyacı duydu.

Geceleri aydınlatma olmadığını ve bunun güvenlik açısından da tehlike yarattığını vurgulayan Tomgüsehan “Sanırım turizm ülkesi olmaktan vazgeçtik” dedi.

Kaynak: Diyalog Gazetesi

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