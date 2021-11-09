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Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabına başlandı

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tanıtım yüzü olan, Tarihi Girne Limanı’nı hak ettiği görüntüye kavuşturmak için 4 etaptan oluşan bir projeyi hayata geçiriyor.
Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabına başlandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tanıtım yüzü olan, Tarihi Girne Limanı’nı hak ettiği görüntüye kavuşturmak için 4 etaptan oluşan bir projeyi hayata geçiriyor.

Girne Antik Limanı İyişleştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabı olan, Girne Antik Limanında bulunan Tarihi Gümrük Binasının Restorasyonu ve Liman İçerisindeki Duvarların Temizleme, Derzleme İşleri , Elektrik ve Mekanik işleri ihalesinin tamamlanmasıyla, projeye başlandı. Yaklaşık 5 ay süresi öngörülen ilk etap, 1 milyon 800 bin Türk Lirası’na mal olacak.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceledi. Ataoğlu, Tarihi Girne Limanını iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak için, bakanlık olarak ciddi çalışma içine girdiklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde özel izin alarak bakanlık içinde yaptıkları çalışmaların ve ihalenin tamamlanmasıyla, 4 etaplı projeye başlandığını kaydetti. Ataoğlu, incelemleri sırasında projenin diğer etapları hakkında da detaylı bilgi aktardı. 

İlk Etap projesini alan firmanın 2-3 aylık bir dönemde çalışmaları tamamlayabileceğini ifade ettiğini de dile getiren Ataoğlu , bu etabın eski gümrük binası, Zincirli Kule, cafe 34 Carob arasındaki tarihi kule, liman boyunda yer alan tarihi sur duvarların restorasyonunu kapsadığını söyledi. Ataoğlu, limanı hak ettiği görünüme kavuşturacak projenin özelde Girne’ye, genelde KKTC’ye hayırlı olmasını da diledi. 

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