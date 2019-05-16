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Girne Antik Liman’ın acil sorunları giderildi

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Girne Antik Liman’da acil yapılması öngörülen bazı tamirat, tadilat ve onarım işlerini gerçekleştirdi.
Girne Antik Liman’ın acil sorunları giderildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, limanda 2 haftadır devam eden çalışmalar sonucunda limandaki ahşap rıhtımın eski tahtalarının sökülerek, yeni tahtalar ile değiştirilmesi işlemi yapıldı.

Mendireğe giden aydınlatma lambalarının kırılması ve elektrik sistemlerinin bozulması sonucu söz konusu lambalar değiştirilerek, elektrik aksamları tamir edildi.

Girne Antik Liman’da giriş ve çıkışları kontrol eden arızalı kamera sistemitamir edilerek, tüm kameralar çalışır duruma getirildi.

Liman içerisinde paslanan ve kırılan çöp bidonlarının liman konseptineuygun bidonlarla değiştirilmesi, demir mendireğin (fenerin) bakımı ve boyasının yapılmasının ise bakanlığın öncelikleri arasında olduğu kaydedildi.

Limanın istenilen seviyeye gelmesi için bakanlık ve tüm paydaşların desteği ile çalışmaların ileriki günlerde de aksamadan devam edeceği belirtildi.

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