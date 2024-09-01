Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreni için hazırlıklar sürüyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreninin Salı akşamı Antik Liman’da gerçekleşeceğini belirterek, “Açılış töreni için sahne ve portatif tribün çalışmaları devam ediyor” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, “Antik Liman ve Kalenin büyülü atmosferinde profesyonel dans gösterileri, konser ve havai fişek şovlarıyla festivalimizin çitasını birkaç basamak daha yükseltmeyi hedefliyoruz. Her alanda gelişim gösteren bir Girne için çalışmaya devam…” açıklamasını yaptı.