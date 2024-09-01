  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreni için hazırlıklar sürüyor

»
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreninin Salı akşamı Antik Liman’da gerçekleşeceğini belirterek, “Açılış töreni için sahne ve portatif tribün çalışmaları devam ediyor” dedi.
Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreni için hazırlıklar sürüyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Arkın Group Fest24’ün resmi açılış töreninin Salı akşamı Antik Liman’da gerçekleşeceğini belirterek, “Açılış töreni için sahne ve portatif tribün çalışmaları devam ediyor” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, “Antik Liman ve Kalenin büyülü atmosferinde profesyonel dans gösterileri, konser ve havai fişek şovlarıyla festivalimizin çitasını birkaç basamak daha yükseltmeyi hedefliyoruz. Her alanda gelişim gösteren bir Girne için çalışmaya devam…” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Cem Adrian rüzgarı...26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:32
  • Cem Adrian İskele'de sahne aldı26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:59
  • İskele Deniz Festivali başladı24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:59
  • Lefkoşa’da uluslararası halk dansları coşkusu yaşanacak23 Ağustos 2024 Cuma 16:37
  • Işık Kitabevi 36'ncı Kitap Fuarı 29 Ağustos’ta başlıyor22 Ağustos 2024 Perşembe 15:33
  • Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk Moda Akademisi kuruyor22 Ağustos 2024 Perşembe 14:20
  • “Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı22 Ağustos 2024 Perşembe 10:51
  • İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Makedonya’da festivale katıldı21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:48
  • ARUCAD ve KTEV İşbirliği ile Tuncer Bağışkan Anısına "TARİHİMİZDEN DETAYLAR" Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor  21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:49
  • Leman Cankat’ın “4 Element + İnsan” 1. seramik sergisi açıldı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti