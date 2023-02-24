  • BIST 5.091,20
  • Altın 1106.586
  • Dolar 18.8756
  • Euro 19.9978
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Girne Barış Parkı'nda aşevi kuruldu

» »
Girne Barış Parkında, Oğuz Veli Ortaokulu tarafından aşevi kuruldu.
Girne Barış Parkı'nda aşevi kuruldu

Girne Barış Parkında, Oğuz Veli Ortaokulu tarafından aşevi kuruldu.

Aşevi, Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "İyilikte Yarışalım" proje yarışması neticesinde kuruldu.

Okuldan yapılan açıklamada, İyilik Aşı projesi ile kurulan aşevinde yapılan çorba satışıyla hem işitme engelli ve SMA hastalarına yardım, hem de ihtiyaçlı kişilere çorba ikramı düşünüldüğü kaydedildi.

Oğuz Veli Ortaokulu İyilik Aşı Projesi Kkoordinatörü  Oğuz Veli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zehra Erkan yaptığı açıklamada, İyilik Aşı projesinin emeği, özveriyi, toplumsal duyarlılığı, iyilik ruhu ile dayanışma imkanı sağlamak amaçlı yola çıkılmış bir proje olduğunu, etkinliklerin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Aşevinin her çarşamba 12.00’den sonra hizmet verdiğini kaydeden Erkan, "Unutmayın, iyilik paylaşıldıkça çoğalır.  Gelin çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. İşitme engelli çocukların sesi, SMA hastası çocuklarımıza ilaç olalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda deprem, depremden kaynaklı göç ve yapı denetimi konularına dikkat çekti17 Şubat 2023 Cuma 21:12
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul, kentteki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı14 Şubat 2023 Salı 15:06
  • Şenkul: “Depremzede kardeşlerimizle ve yakınları ile dayanışma zamanıdır”13 Şubat 2023 Pazartesi 21:21
  • Şenkul: Girne'deki binalar incelenmeye alındı13 Şubat 2023 Pazartesi 15:57
  • Girne’de Ani ve Gayri Tabii Ölüm11 Şubat 2023 Cumartesi 11:19
  • Girne Belediyesi’nin yardım kafilesi yola çıktı08 Şubat 2023 Çarşamba 19:17
  • Tabipler Birliği’ne kayıtlı hekim olmadığı halde dolgu, botox ve mezoterapi yaptı05 Şubat 2023 Pazar 11:01
  • İkinci Bahar Programı için Girne Belediyesi’ne başvurulabiliyor04 Şubat 2023 Cumartesi 12:26
  • 7 saatlik elektrik kesintisi04 Şubat 2023 Cumartesi 10:13
  • Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi03 Şubat 2023 Cuma 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti