Girne Belediye Başkanı Güngördü, Dünya üçüncüsü seçilen yemek kitabının yazarlarını kabul etti

Gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan baba-oğul Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil, bir yarışmada üçüncü seçilen ortak kitaplarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan baba-oğul Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil, bir yarışmada üçüncü seçilen ortak kitaplarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gourmand World Cookbook Awards 2020" tarafından, 225 ülke ve bölgede yazılan kitaplar arasında Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil tarafından yazılan “Adamızın Lezzetleri” adlı kitap, dünya 3’üncüsü seçilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda alınan ilk ödül oldu.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, “Gastronomi ve mutfak sanatları, dünya insanını birleştiren ve buluşturan bir kültür olup, özellikle Akdeniz mutfağının günümüz dünyasında sağlıklı beslenme açısından büyük önemi vardır ”dedi.

KKTC’nin uluslararası yarışmalarda başarı göstermesinin önemine de değinen Güngördü, ülkede her alanda yetenekli insanlar olduğunu söyledi.

Güngördü, yazarlar Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’e gösterdikleri başarıdan dolayı tebriklerini iletirken, hediye edilen kitap için de teşekkürlerini sundu.