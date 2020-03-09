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Girne Belediye Başkanı Güngördü: “Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır”

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Girne Belediye Başkanı Güngördü: “Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır”
Girne Belediye Başkanı Güngördü: “Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemi ve kadın cinayetlerinin insanlık adına bir utanç olduğuna vurgu yaparak, Girne’de Elif Lort’un dün canice öldürülmesini kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Güngördü, tüm insanların birbirlerine saygılı olması gerektiğini belirterek, bu tür saldırganca davranışların kabul edilebilir olmadığını, şiddetin ve bu tür olayların önlenebilmesi için tüm insanların ve kurumların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’ni tam iki yıl önce 9 Mart 2018  tarihinde hizmete açtıklarını, öncelikli amaçlarının şiddet gören kadınlara kucak açmak, kol kanat germek ve tüm zor süreçlerinde yanlarında olmak olduğuna dikkat çekti.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi hakkında bilgi veren Güngördü, “Merkezimiz, danışanlara ücretsiz terapi desteği sağlıyor. Aynı zamanda şiddet gören kadınların gerek hukuki olsun gerekse psikolojik destek anlamında zor süreçlerinde yanında oluyoruz” dedi.

Güngördü merkezin şiddet gören kadınlar başta olmak üzere, uyuşturucu mağdurları ve yakınları, ilişkisinde sorunları olanlar, çocuklar, ergenler ve yetişkinlere bireysel ve çift terapisi uzman desteği sağladıklarını belirtti.

“KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİMİZ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Polis Müdürlüğü, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi ile iş birliklerinin bulunduğuna değinen Güngördü, her türlü şiddete gören, tehdit edilen tüm kadınların merkeze başvurabileceğini, bu anlamda tüm kurumlarla birlikte tüm mağdurlara destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

İKİ YILDA 111 DANIŞAN BAŞVURDU

Güngördü, Danışma ve Destek Merkezine şu ana kadar, 27’si erkek, 84’ü kadın olmak üzere toplamda 111 danışan başvurduğuna işaret ederek, aynı zamanda, toplumu güçlendirecek, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğitim ve seminer çalışmaları düzenledikleri ifade etti.

Merkezde şu anda faal olarak danışmanlık hizmeti alan toplamda 54 kişi bulunduğunu, bu kişilerin  terapilerine devam ettiğini belirtti.

Danışma ve Destek Merkezi’ne  0533 879 95 95 numaralı telefondan ve Naci Talat Caddesi Zeki Keçeli Apartmanı Kat: 1 Daire 3 adresinden ulaşılabilir.

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