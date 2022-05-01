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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Ramazan Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Ramazan Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Ramazan Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar dayanışmadır, paylaşmaktır, gönül almaktır, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Bayramlarda, sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına gönülden gönle aktarabilmeliyiz. Farklı düşüncelerden dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz.”

Girne Belediyesi olarak halkın bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için tatil süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm tedbirleri de aldıklarını dile getiren Güngördü, nöbetçi ekiplerin bayram süresince görev yaparak halktan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. 

Güngördü ayrıca, “Ramazan Bayramı’nın yurdumuza ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”  ifadelerini kullandı.

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