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Girne Belediye Başkanı Güngördü’den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

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Girne Belediye Başkanı Güngördü’den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Girne Belediye Başkanı Güngördü’den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurguladı.

Güngördü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, uluslararası alanda, ülkelerin benimsediği kanunlarla temel hak ve özgürlüklerin korunması, haklara erişim konusunda pek çok ilerleme olduğunu belirterek, Dünya İnsan Hakları Günü’nde özellikle çocuk hakları, mülteci hakları ve kadın haklarına dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Güngördü, “Sevginin, barışın ve hoşgörünün yer aldığı bir yaşam için, insan haklarının korunması gerektiğini ve bu konuda da Girne Belediyesi olarak çalışmalarımıza her zaman devam ettiğimizi belirtirim” dedi.

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