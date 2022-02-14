Girne Belediye Başkanı Güngördü'nün test sonucu pozitif çıktı

Girne Belediye Başkanı Güngördü sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Herkese günaydın, dün yaptırdığım PCR test sonucum POZİTİF gelmiştir. Kurallara uyarak bir süre izole olacağım. Bilgilerinize sunarım.
Girne Belediye Başkanı Güngördü sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Herkese günaydın, dün yaptırdığım PCR test sonucum POZİTİF gelmiştir. Kurallara uyarak bir süre izole olacağım. Bilgilerinize sunarım.
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