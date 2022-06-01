Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı:

Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru, sağlığı, ruhsal ve kişisel gelişimi ve eğitimi bizler için çok önemlidir

Onlara şiddetten uzak, sevgi dolu, hak ve özgürlüklerine saygılı bir yaşam sunmak hepimizin görevi. Çocuklarla birlikte çocuklar için adaletli ve barış içinde bir kent ve yaşam için çalışıyoruz. İnanıyorum ki sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çabalar, çocuklarımızın korkusuz bir dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır. Çocukların çocuk olmaktan kaynaklanan temel hakları bulunmaktadır. Bu hakların kullandırılmasının teminatı olmak için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Onları sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklemek öncelikli olarak görevimizdir. Tüm çocuklara, bireysel çıkarlardan uzak, tüm insanlığın saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir dünyada, başarılı bireyler olmaları dileğimle tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum.

ÇOCUK DOSTU BİR KENT

Girne Belediyesi olarak bizlerin çocuk dostu bir kent için yaptıklarımız:

➢Tüm çocukların kendi hak ve özgürlükleri konusunda bilgilenmesi için; BM Çocuk Hakları Sözleşme Maddelerinden oluşturulan Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı hazırlatılarak tüm okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Aynı zamanda sözleşme maddeleri çerçevelettirilerek tüm okullara asıldı.

➢Girne Belediyesi, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocukların katılımıyla cinsiyet, din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların temsil edildiği Çocuk Meclisi kurulması için ilk adımı Aralık 2019’da attı. 7 Ocak 2020’de 400 çocuğun katılımıyla Divan oluşturularak, Çocuk Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. İlk çocuk meclisi, başkan ve yönetim kurulu oluşturuldu.

➢Çocuk Meclisiyle birlikte çeşitli toplantılar gerçekleştirilerek, kentte aktif rol almaları için çalışmalar yapılıyor. Çocuk meclisi, tarihi yer gezileri, çeşitli farkındalık çalışmaları, çocuk etkinliklerinde aktif rol alması sağlanıyor.

➢Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi tarafından çocuklara yönelik psikolog desteği, danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda merkez tarafından Çocukluk Çağı Kanserleri, Akran Zorbalığı, Sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları, Yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri gibi konularda okullarda eğitimler organize edildi.

➢Girne Belediye Eski Binası Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Burası tüm yaş grubuna hitap edecek kurs ve aktivitelere ev sahipliği yapmakla birlikte, burada çocukların atölye çalışmalarına uygun bir çocuk odası, 20 adet bilgisayar yerleştirilerek çalışma ve ödevlerini yapabilecekleri çalışma odası, ders odaları, dans ve spor odası ve çocuk meclisine ait bir ofis kuruldu.

➢Belediyemiz kapsamında gerek, Sosyal Yaşam Merkezimizde gerekse Kültür Sanat Merkezimizde; çocuklara yönelik halk dansları, resim, seramik, müzik, tiyatro, satranç, İngilizce, bilgisayar kurslarımız ve Türkçe okuma yazma kurslarımız devam ediyor.

➢Girne Belediyesi sınırları içerisinde 33 adet Çocuk Oyun Parkı bulunuyor. Mevcut parklar yenilenirken,

Son 7 yılda 12 yeni çocuk parkı yapıldı. Denkay Başel Vakıf Parkı ve Cengiz Eminoğlu Vakıf Parkı da bu sene açılmıştır.

➢Girne Belediyesi her yıl, Yaz ve Şubat tatillerinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek, sanat, spor ve çeşitli oyun aktiviteleriyle çocukların gelişimi, sosyalleşmesi ve yeteneklerini keşfetmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

➢Girne Belediyesi Kültür Sanat Etkinleri kapsamında Mart-Nisan tarihleri arasında ülkede ilk kez “Çocuk Tiyatroları Festivali” düzenledi.

➢Öykü Yarışmaları ve çeşitli yarışmalar düzenlenerek, yarışmalara öykü gönderen çocukların öyküleri kitaplaştırıldı. Çocuk Oyunu Yazma yarışması düzenlendi.

➢Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve kentte aidiyet duygusunun gelişimi yanında yeşil bir Girne için çocuklarla birlikte fidan dikimleri gerçekleştiriliyor.