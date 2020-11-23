Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı…

Öğretmenlik mesleğinin, insanı en ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

Öğretmenlik mesleğinin, insanı en ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmen; insanların eğitim ve öğretimlerini meslek edinen, yolun başından sonuna kadar rehberlik eden, doğruları öğreterek yön veren ve yaşama hazırlayan kişidir.

Gelişmiş ve refah bir ülke hedefine ulaşmada en büyük güvence olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum.

Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında kararlılık ve tecrübe ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama, sevgi, hoşgörü ve barış felsefesi ile yetiştirme mesleğidir.

Geleceğimiz çocuklarımıza, çocuklarımız da öğretmenlerimize emanettir. Bir öğrenciye ilham olan bir öğretmen, o öğrenciyle birlikte ailesini, çevresini ve onların da nesillerini dolaylı olarak etkileyebilme imkanına sahiptir ”dedi.

Covid -19 salgını sürecinde eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını dile getiren Güngördü; “Yarınlarımızın örnek bireylerini yetiştiren öğretmenlerinize duyduğumuz minnet ile başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor, tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.