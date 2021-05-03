Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edilmiş ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Basın, evrensel hukukun standartlarına uyarak, milletlerin, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygı duyarak hareket ederken, herhangi bir şekilde kısıtlanmamaları, engellenmemeleri gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle “Toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan tüm basın emekçilerin Dünya Basın Özgürlüğü Günü” kutlu olsun.