Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Dünya Hemşireler Gününü Kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Dolayısıyla Girne Dr. Akçiçek Hastanesini ziyaret etti.

Güngördü, sağlık sisteminin fedakar çalışanlarını kutlayarak, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık çalışanlarının, toplum sağlığı için el ele büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Güngördü, Covid 19 Salgınının toplumların sağlığını tehdit ettiği bir dönemde, bütün dünyada ve ülkemizde, doktorlar hemşireler ve sağlık çalışanlarının ailelerinden eşlerinden çocuklarından evlerinden uzak kalarak, zaman mefhumu olmadan gece gündüz canla başla çalıştığını kaydederek, hemşireliğin büyük özveri gerektiren zor bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarının çok zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini ve Covid 19 salgını süresince önemlerinin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Güngördü, kentte ve ülkede, salgın sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesinde ve iyi bir şekilde atlatılmasının sağlık çalışanları sayesinde olduğuna vurgu yaptı. Güngördü, konuşmasının sonunda, toplum sağlığı için özverili çalışmalarından dolayı,şahsı, Girne Belediye Meclisi ve kent halkı adına tüm hemşirelere teşekkür ederek günlerini kutladı ve onlara karanfil verdi.