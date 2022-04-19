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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazeteci-Yazar-Şair Abdullah Azizoğlu’nu kabul ettii

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Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Hizmet Binasında yapılan görüşmede Azizoğlu, “Hayata Dair” ve “Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” kitaplarını Başkan Güngördü’ye takdim etti. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazeteci-Yazar-Şair Abdullah Azizoğlu’nu kabul ettii

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazeteci-Yazar-Şair Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti. 


Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Hizmet Binasında yapılan görüşmede Azizoğlu, “Hayata Dair” ve “Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” kitaplarını Başkan Güngördü’ye takdim etti. 


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, üretmenin önemine değinerek geçmişte yaşananları gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli yolunun kitaplar olduğuna dikkat çekti. Güngördü, Azizoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ürettiği kitaplarda gösterdiği başarının devam etmesini temenni etti ve teşekkür etti.


Azizoğlu, “Mesleğimin verdiği alışkanlıkla düz yazı daha kolay olsa da, -her şeyde olduğu gibi- şiirde de zoru seçmiş bulunuyorum” dedi.


Şiir macerasını gençlik yıllarında başladığını, ancak şairliğe 70 yaşında cesaret edebildiğini belirten Abdullah Azizoğlu, kitaplarının perdeyi son defa kapatmadan önce geriye bir şeyler bırakma gayreti olduğunu kaydetti.

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