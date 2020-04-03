Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Girne Kenti İçin Belediye Meclisi İle Önemli Bir Karar Aldı

Girne Merkez İçin Hassas Bir Döneme Girildi.





Girne Blediye Başkanı Nidai Güngördü bugün bir demeç verdi.. Güngördü" COVİD-19 salgını ile ilgili Belediye Meclis üyelerini tek tek aradım. Yaşadığımız bu durumun hassasiyeti konusunda konuşmalar yaptık. Konuşmalarımızda herkesin yaşadığımız durumun hassasiyetinin farkında olduğunu , Belediye meclis üyelerinin de COVİD 19 salgını ile ilgili kendi aralarında yaptıkları konuşmaları tarafıma ilettiler. Biz de Belediye olarak bazı vatandaşlarımızdan ve bölgemiz doktorlarından gelen telkinleri göz önünde bulundurarak meclis üyelerimiz ile toplantı yapmadan telekonferans ile bir karar sureti oluşturmuş bulunuyoruz.





Girne Bölgesi hudutlarına Girne dışından görevli olmayanların Girişi Yasaklansın

Bu süreçte aldığımız kararlar özet olarak; yaşadığımız sorunların çözümlenmesi için Girne Bölgesi hudutlarına Girne dışından görevli olmayanların girişinin yasaklanmasına, diğer amaçlarla gelen tedarikçi ve benzeri kişilerin kurallara uyması şartıyla girebileceklerinin kararının alınması için KKTC Başbakanlığına ve KKTC Bakanlar Kuruluna konu hakkında öneride bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Biz bu kararı 30 Mart 2020 Pazartesi sabahtan Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu genel sekreterliğine gönderdik. Özellikle çevremizde meydana gelen pozitif vakalar artmaya başladığı bugünlerde, bunun önemini bir kez daha altını çizerek bu konuda bugün uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının yeterli olmadığını, daha katı kurallar konulması gerektiğini,örneğin Girne merkeze civar köylerden alışveriş vb.maksadıyla gelinmesinin hiçbir manası olmadığını, Çünkü diğer beldelerimizde de benzin istasyonları, eczane , market, kasap, banka ve bu bankaların şubelerini var.

Dolayısı ile girne Merkeze gerek doğudan gerek Batı istikametinden gelmenin bir manası yoktur. Bu konuda bir hassasiyet oluşmuştur.Belediye meclisi dikkat çekmek amacıyla bakanlar kuruluna böyle bir öneride bulunmuştur.bunun da mutlaka dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz ve bir karar sureti oluşturarak Belediye Meclis üyelerimizin çoğunun imzaladığı bu karar suretini ,Sayın Başbakana ve Bakanlar Kurulu genel sekreterliğine yolladık . Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedim, çünkü bu konuda çevremizdeki pozitif vakalar artmaya başladığı günlerde bölge insanından bu konuda önemli telkinler gelmektedir bunuda belirtmek istedim..