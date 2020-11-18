Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesini Ziyaret Etti

Başkan Nidai Güngördü ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve hastane personeli ile hastaneyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güngördü konuşmasında, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarını artırmayı hedefleyen Pembe Köşk’ün önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.Güngördü, sağlıklı toplum ve bireylerin gelecek için önemine dikkat çekerek tedavi olmayı kabul eden bireylere de teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesine tenis masası bağışlandı.
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