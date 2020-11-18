Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesini Ziyaret Etti

ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve hastane personeli ile hastaneyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve hastane personeli ile hastaneyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.