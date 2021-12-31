Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni yıl mesajı yayımladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadele verdiğimiz ve hayatlarımızda derin izler bırakan bir yılı daha geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2022 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde kentimizde birçok yatırımı hayata geçirdik. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, Girne’yi daha yaşanır ve daha çağdaş bir kent yapma hedefimizde önemli mesafe kat ettik. Bu zorlu süreçte insanlarımıza her alanda destek olmaya çalışmaktayız. Hedeflerimize ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan aldığımız destekle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum.”