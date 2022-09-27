Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den Girne İtfaiye Şubesi’ne Ziyaret

Ziyarette konuşan Güngördü; “24 Saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanlarımız büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İnsanımızı ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olmaktadır.

Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup büyük sorumluluklar gerektirmektedir. Her göreve en hızlı şekilde yetişen itfaiyecilerimizin özellikle orman yangınlarında ortaya koydukları cesaret ve kararlılık örneği, bizlerin büyük takdirini kazanmaktadır.

Gece gündüz demeden ve kısıtlı olanaklarla tüm halkın, canlıların huzur ve güvenliği için gayret gösteren tüm itfaiyecilerimizin gününü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim”dedi.